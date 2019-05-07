شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق السبت المقبل فى عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، بإقامة عزاء الفنانة الراحلة محسنة توفيق، السبت المقبل، فى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وشيع، جثمان الراحلة من مسجد السيدة نفيسة وسط غياب نجوم الفن باستثناء أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وسلوى محمد على.

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وتوفيت الفنانة الكبيرة محسنة توفيق فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، وهى من مواليد عام 1939.

يذكر أن آخر تواجد وظهور للفنانة الكبيرة محسنة توفيق كان فى أسوان فبراير الماضى، حيث تم تكريمها ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان الذى يترأسه السيناريست محمد عبد الخالق، ويديره الكاتب الصحفى حسن أبو العلا، كما تم تكريم النجمة منة شلبى.