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شكرا لقرائتكم خبر عن من هى النجمة التى رفضت التصوير بطريقة "شيك" فى حفل Met Gala لعام 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية هيلي ستينفيلد قررت أن تبعث برسالة للمصورين، وذلك خلال حضورها أمس حفل "Met Gala " لعام 2019 و الذي اقيم في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .
حيث ظهرت هيلي ستينفيلد البالغة من العمر ( 22 عام ) مرتديه فستان ذا تصميم " A LINE " من مجموعة تصميمات " Viktor & Rolf " و حمل الفستان عبارة " لا للتصوير"، بينما كانت تحمل النجمة الشابة كاميرا في يدها و ذلك من أجل دعم رسالتها للمصورين ، و بالرغم من ذلك إلا أم هيلي كانت صاحبة نصيب الاسد من التصوير خلال حفل "Met Gala " والذي حضره عدد هائل من اهم و اشهر نجوم العالم .
هيلي ستينفيلد (1)
هيلي ستينفيلد (2)
هيلي ستينفيلد (3)
هيلي ستينفيلد (4)
هيلي ستينفيلد (5)
كانت هذه تفاصيل خبر من هى النجمة التى رفضت التصوير بطريقة "شيك" فى حفل Met Gala لعام 2019؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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