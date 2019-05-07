شكرا لقرائتكم خبر عن من هى النجمة التى رفضت التصوير بطريقة "شيك" فى حفل Met Gala لعام 2019؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية هيلي ستينفيلد قررت أن تبعث برسالة للمصورين، وذلك خلال حضورها أمس حفل "Met Gala " لعام 2019 و الذي اقيم في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

حيث ظهرت هيلي ستينفيلد البالغة من العمر ( 22 عام ) مرتديه فستان ذا تصميم " A LINE " من مجموعة تصميمات " Viktor & Rolf " و حمل الفستان عبارة " لا للتصوير"، بينما كانت تحمل النجمة الشابة كاميرا في يدها و ذلك من أجل دعم رسالتها للمصورين ، و بالرغم من ذلك إلا أم هيلي كانت صاحبة نصيب الاسد من التصوير خلال حفل "Met Gala " والذي حضره عدد هائل من اهم و اشهر نجوم العالم .



هيلي ستينفيلد (1)

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هيلي ستينفيلد (2)



هيلي ستينفيلد (3)



هيلي ستينفيلد (4)