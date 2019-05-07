Met Gala 2019 : بريانكا شوبرا وديبيكا بادوكون تتألقان على السجادة الزهرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 مايو 2019 07:39 مساءً - حضرت كل من نجمتي بوليوود، ديبيكا بادوكون Deepika Padukone وبريانكا شوبرا Priyanka Chopra، يرافقها زوجها النجم نيك جوناس Nick Jonas على السجادة الزهرية في حفل Met Gala 2019 كما كان متوقعًا، واللافت أنّ بريانكا تألقت مع زوجها بالطريقة نفسه التي ظهرت فيها برفقته في السابق خلال الحدث نفسه.



بريانكا تألقت على السجادة الوردية باطلالة أثارت الجدل، حملت توقيع دار ديور Dior العالمي، أضافت عليها التاج الماسي والمجوهرات الفخمة من شوبارد Chopard، حيث مشى بجانبها زوجها نيك مرتديًا بدلته البيضاء.

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وكانت بريانكا قد شاركت قبل يوم من بدء الحفل محبيها، صورًا لها ولزوجها نيك على السجادة الحمراء في حفلات الـ Met Gala 2019 2017 و2018 .



حتى أنها نشرت صورًا لها وزوجها على حسابها الخاص في تويتر، تُظهرهما على السجادة الزهرية في حفل الـ Met Gala 2019.



أما النجمة ديبيكا بادوكون فبدت كالباربي على سجادة met gala، حيث ظهرت بثوب زهري رائع التصميم من Zac Posen لفت أنظار الحضور إليها.

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وكانت ديبيكا قد ظهرت سابقًا في حفل الـMet Gala 2017، بالتزامن مع إصدار أول فيلم لها في هوليوود " XXX: Return of Xander Cage" مع النجم فان ديزل Vin Diesel.



يشار إلى أنّ حفل الـ Met Gala 2019 أقيم بتنظيم من متحف متروبوليتان للفنون، أمس 6 مايو/أيار في نيويورك.