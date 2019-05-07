بالفيديو: غادة عبد الرازق تصدم الجميع بكشف عدد زيجاتها

كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، أنها تزوجت حوالي 10 أو 11 مرة خلال حياتها، ولا تمانع من الزواج مرة أخرى.

وقالت غادة عبدالرازق، خلال حلقتها ببرنامج ”عايشه شو“ مع الإعلامية عائشة عثمان، المذاع عبر فضائية ”النهار“، إن أول مرة تزوجت في حياتها كان عمرها 17 سنة، وهي الزيجة التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأوضحت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

وبينت الفنانة المصرية أنها ليست مرتبطة الآن أو متزوجة، لكنها أبدت عدم ممانعتها الزواج مرة أخرى في حالة وجود من يقدرها ويحترم شخصيتها وليس فنها.

وعن أزمتها مع خالد يوسف، قالت إنها عادت للعمل معه، بعدما أعلنت عدم العمل معه مرة أخرى، موضحة أنها كانت على خلاف كبير معه بعد ثورة يناير عام 2011، ولكن بعد ذلك تقابلت معه، وتصالحا، وطلب منها أن تكون معه في فيلم ”كارما“ ووافقت، فيما رفضت الحديث عن الأزمات الأخيرة التي تعرض لها بعد تسريب مقاطع إباحية له مع فنانات.