بالصور: إطلالات أنيقة وصادمة في حفل ميت غالا 2019

أقيم مساء يوم الإثنين الأول من شهر مايو حفل افتتاح معرض الميت غالا في متحف المتروبوليتان في نيويورك بحضور النجوم والنجمات الذي احتفلوا بالإبداع والغرابة في الأزياء في أبهى الإطلالات. ولعلّ ضيوف الحفل ليدي غاغا وهاري ستايلز وسيرينا ويليامز والمدير الإبداعي لعلامة غوتشي أليساندرو ميشيل هم من ضمن أبرز الحضور.

إن تصفحتم مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فلا شكّ أن صور ليدي غاغا بإطلالاتها المتعدده قد لفتت أنظاركم حيث قدّمت النجمة عرضاً مسرحياً ساحراً بدلاً من الحضور بإطلالة تقليديّة معتادة. تألقت بأربع إطلالات من تصميم مصمم الأزياء الأمريكي براندون ماكسويل.

حضر هذا الحفل العديد من الشخصيات البارزة في عالم الموضة والأزياء من بينهم جيجي وبيلا حديد، إذ اختارت الأولى إطلالة عصريّة من مايكل كورس وحضرت الثانية متألفة بفستان أسود جريء من تصميم جيرمي سكوت لعلامة موسكينو. ولا يمكن أن ننسى الممثّلة الشابة زيندايا التي حضرت بإطلالة سيندريلا مع منسّق أزيائها لو روتش.