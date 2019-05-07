بالفيديو: مشهد الخادم في المسلسل الكويتي لا موسيقى في الأحمدي يُثير غضب العُمانيين

تسبب مشهد الخادم العُماني في المسلسل الكويتي “لا موسيقى في الاحمدي” غضب واستياء العمانيين، معتبرين أن الدّور فيه إنتقاص من قيمة الشخصية العمانية .

وحذّر حساب “الشاهين” العُمانيّ على تويتر من تعمد حسابات وهمية تقوم بالتراشق بألفاظ نابية وعبارات استفزازية لا تعكس أخلاق الشعبين الكويتي والعماني، وان الهدف من هذه الحسابات وهو وضع الرأي العام في كل من عمان والكويت في مسار تصادم لأحداث شرخ بينهما كعادة الذباب الإلكتروني.

وشدد على أن العلاقة بين العمانيين والكويتيين قامت منذ الأزل على تقارب ومحبة لا يمكن تغيير روابطها بتغريدات “خسيسة” للذباب الإلكتروني.

والعمل الدرامي “لا موسيقى في الأحمدي” للكاتبة منى الشمري والمخرج محمد دحّام الشمري، يُعرض على “MBC دراما”.

ويشارك في بطولة العمل جاسم النبهان، نور، عبد المحسن النمر، فهد العبدالمحسن، علي كاكولي، عبد الله السيف، فوز الشطي، شيماء، إيمان الحسيني، وآخرين.

ويرصد العمل حياة عدة أسر في حقبة الأربعينات والخمسينيات وصولاً إلى السبعينيات من القرن الماضي مضيئاً على شخصية “عضيبان” وهو رجل كويتي تعود أصوله للقصيم في السعودية، وهو صاحب مكانة كبيرة في المجتمع، ولديه إبن وحيد هو “حمد” الذي يعمل في حقول النفظ في الأحمدي، ويتزوج مرتين، الأول زواج تقليدي من حصة، والثاني من الجليلة وهي ابنة المهندس العراقي الذي يعمل معه.