راغب علامة: انتهت علاقتي بأحلام.. وأحمل جنسية أخرى غير اللبنانية- فيديو ‎

قال الفنان اللبناني، راغب علامة، إن العلاقة التي كانت تجمعه بالفنانة الإماراتية أحلام ”انتهت“، بعد الخلافات الأخيرة التي وقعت بينهما أثناء تصوير برنامج اكتشاف المواهب ”أراب أيدول“.
وأوضح علامة، في تصريحات تلفزيونية، أنه يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيته اللبنانية، وهي الجنسية الكندية، مؤكدًا أنه ”لم يسبق له أن تم منعه من الغناء في أي بلد“.
وصرح الفنان اللبناني بأن السبب الأساسي في اضطراب الأوضاع السياسية في لبنان بشكل مستمر، هو أنها ”بلد الطوائف وليست بلد الوطن“.
وتحدث عن أكثر موقف محرج تعرض له في حياته، وهو وقوعه على المسرح أمام جماهيره أثناء تقديمه لإحدى الحفلات.
وسخر من الفنانين الذين يرفضون الغناء بلهجة غير لهجة بلدهم، وعلق قائلًا:“الله يشفيهم“.
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