الحلقة الأولي من شيخ الحارة تريند علي اليوتيوب

دخلت الحلقه الأولي من الجزء الثالث لبرنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر شبكة قنوات "القاهرة والناس"، ضمنقائمه التريند علي اليوتيوب .
وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية عقب طرحها علي
ويشار إلى أنه كانت استضافت الإعلامية بسمة وهبة في الحلقة الراقصة دينا والتى كشفت عن أسرار لأول مرة .
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