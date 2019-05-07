الحلقة الأولي من شيخ الحارة تريند علي اليوتيوب

دخلت الحلقه الأولي من الجزء الثالث لبرنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر شبكة قنوات "القاهرة والناس"، ضمن قائمه التريند علي اليوتيوب . قائمه التريند علي اليوتيوب . وحققت الحلقة نسبة مشاهدة عالية عقب طرحها علي اليوتيوب جعلتها تدخل ضمن الأكثر مشاهدة ضمن البرامج. ويشار إلى أنه كانت استضافت الإعلامية بسمة وهبة في الحلقة الراقصة دينا والتى كشفت عن أسرار لأول مرة .

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