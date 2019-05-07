صور: طائرة كويتية تدهس موظف في مطار الكويت وتودي بحياته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 7 مايو 2019 07:13 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عن وفاة أحد موظفيها أثناء تأديته لعمله في ساحة سحب الطائرات.

وقالت الخطوط الكويتية في بيان لها عبر “تويتر” أمس الاثنين: “تعلن الخطوط الجوية الكويتية أنه وقع حادث أليم لأحد الزملاء الموظفين الفنيين في المعدات الأرضية، أدى إلى وفاته أثناء تأديته لعمله في سحب إحدى طائرات الشركة من نوع B777 خالية من الركاب والأطقم من ساحة المطار إلى مبنى الركاب 4، بواسطة المعدة الخاصة بسحب الطائرات، وتجري حاليا التحقيقات اللازمة حول الموضوع من قبل السلطات الرسمية المعنية لمعرفة أسباب وقوع الحادث”.

وأضافت: “تأسف الخطوط الجوية الكويتية على وقوع هذا الحادث الأليم ويتقدم رئيس مجلس الإدارة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية بأحر التعازي لأسرة الفقيد”.

وهذه ليست المرة الاولى التي تد هس فيها طائرة شخصاً على ارض المطار، فقد أعلنت سلطات مطار “شيريميتيفو” الدولى فى روسيا من قبل العثور على جـ،ـثة رجل على مدرج المطار فور إقلاع طائرة ركاب من طراز بوينج 737.

وأوضح المكتب الصحفى التابع لـ”شيريميتيفو”- فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن الطائرة كانت تتحرك على طول المدرج للإقلاع فى رحلة موسكو- أثينا، عندما وردت رسالة من الطاقم تفيد باصطدام الطائرة بجسم غير معروف، مضيفا أنه عند تفتيش المكان، عثر على جثة وملابس وممتلكات شخصية تعود لرجل.

وأوضح المكتب أن القـ،ـتيل هو المواطن الأرمنى ألبيرت يبريميان، من مواليد 1993. فيما أكدت مصادر روسية أن الرجل كان قد وصل إلى موسكو من مدريد بعد أن أبعدته السلطات الإسبانية، وكان فى طريق العودة إلى يريفان.

وحسب المصدر، فإن يبريميان افتعل شجارا أثناء الرحلة من مدريد، مما أدى إلى احتجازه لدى هبوط الطائرة فى موسكو ونقله إلى قسم الشرطة بمطار “شيريميتيفو”.

Advertisements

وتابع المصدر أن الشرطيين أوصلوا الرجل إلى حافلة كانت ستنقله إلى الطائرة المتوجهة إلى يريفان، لكنه فر من رجال الشرطة وهرب باتجاه المدرج، حيث دهسته طائرة البوينج 737 التى كانت فى طريقها للإقلاع وفتحت هيئات حفظ النظام الروسية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: روسيا اليوم