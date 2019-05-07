كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي يسخر من نبيلة عبيد وبيومي فؤاد في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أولى حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" سخرية الفنان أحمد فهمي من الفنانة نبيلة عبيد، حيث وصف حماته بالعمل بأنها متصابية وتحتفل بعيد ميلادها أربع مرات في العام الواحد رغم اقتراب عمرها من المئة، كما سخر العمل من الفنان بيومي فؤاد والذي حمل اسمه أحد ركاب التاكسي الذي يعمل عليه سيد الشحات.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية والعمل على تاكسي.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).