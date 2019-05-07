كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة والدة ياسمين صبري بالسرطان في الحلقة الأولى من حكايتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "حكايتي"، أحداثًا عدة، حيث بدأت بالحديث عن قصة الحب التي جمعت بين والد "داليدا" ووالدتها.

وتبدلت حياة والديها بعد الزواج، لتكتشف والدتها خيانته لها وزواجه بأخرى، فتحاول الهرب ولكنها تكتشف حملها في "داليدا" فتقرر البقاء.

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أنجبت "صوفيا"، طفلتها "داليدا"، وبدأت تعلمها تصميم الأزياء، لتكبر وتدرس في كلية الفنون التطبيقية قسم الأزياء.

وخلال الأحداث تنكشف قصة حب بين أدهم وداليدا ابنة عمه ويطلبها للزواج ولكنها تطلب تأجيل الأمر إلى بعد تخرجها كما تطلب منه أن تعمل بعد الزواج.

وتفجر الحلقة الأولى بمشاهدها الأخيرة مفاجأة من العيار الثقيل عندما تكتشف داليدا إصابة والدتها بالسرطان وأن حالتها متأخرة.