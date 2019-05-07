كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلان رمضان 2019.. أحمد فهمي متورط في سرقة ٦ مليون دولار بـ"الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أولى حلقات مسلسل "الواد سيد الشحات" تطور بطل المسلسل أحمد فهمي الذي يجسد شخصية سيد الشحات المتزوج من ريتاج التي تلعب دورها هنا الزاهد، في سرقة ٦ مليون دولار تعود لأحد رجال المافيا، الذي أخفاها في حوش منزل سيد الشحات القديم.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية والعمل على تاكسي.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).