كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. مي عزالدين تفقد عائلتها في أولى حلقات "البرنسيسة بيسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "البرنسيسة بيسة" داخل منزل بسيط بإحدى الحارات الشعبية، واحتفالية عيد ميلاد الطفلة بيسة، ويظهر والدها أحمد فتحى بخيل جدًا، وفور نزول بيسة مع خالتها "سماح" ايمان السيد، لتتسوق من الحارة تتفاجأ بانهيار المنزل بالكامل وفقدانها كل عائلتها.

تنتقل بيسة لمنزل خالتها وزوجها "مرعي" حجاج عبد العظيم الذي يعمل سائق تاكسى ولكنه يعاني من قلة الرزق، وتظهر بيسة "مى عز الدين" بعدما كبرت وأصبحت تتولى نفقات المنزل لأنها تعمل طبالة في فرقة أفراح إلا أنها دائمًا ما تتسبب في مشكلات حيث أفسدت فرحا بالحارة وانقلب بشجار بين العريس والعروس.

وتظهر "شويكار" – بوسى وهي سيدة غنية تعيش في فيلا، وتستقبل المحامي سامي مغاوري؛ بسبب قضية أرض المدرسة التي تمتلكها، وتحكم المحكمة لصالح الخصم والمحامي الخاص به سليمان عيد وبمجرد النطق بالحكم توفي الشخص الطرف الثاني في القضية من شدة الفرحة بحصوله على حقه في أرض المدرسة ويجري البحث عن الورثة للتفاوض معهم، وتنتهي الحلقة بإبلاغ بيسة أن جدتها "سكسكة" خرجت من السجن بعفو صحى.

"مسلسل البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة مي عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.