كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. هل ظهر والد نادين نسيب نجيم في "خمسة ونص"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُرضتْ الحلقة الأولى من مسلسل "خمسة ونص"، للنّجمة اللّبنانيّة، نادين نسيب نجيم، وبدأتْ أحداث الحلقة بفقدان السّياسيّ، رفيق علي أحمد، وزوجته رولا حمادة ابنهما في حادث سيارة.

وخلال الحلقة الأولى، يرى المشاهد، تغطية وسائل الإعلام، لخبر وفاة نجل رفيق علي أحمد، ومن اللّافت أنّه عندما عادت نادين نجيم إلى منزلها، وأثناء استراحتها في أحد المشاهد، تمّ تسليط الكاميرا على صورة وُضعت على الطاولة، وتعود هذه الصّورة إلى والد نادين الحقيقيّ، وهو "نسيب جرجس نجيم"، والذي توفي في شهر آب العام الماضي، بعد صراع مع المرض.

وتدور أحداث المسلسل، حول رجل أعمال يعود الى وطنه، لحضور جنازة أخيه غير الشقيق، ويقع في حبّ دكتورة مختصّة بالأورام السّرطانيّة في مستشفى بيروت.

ويشارك النّجمة نادين نسيب نجيم، في بطولة المسلسل، قصي خولي، ومعتصم النهار، ورفيق علي أحمد، ورولا حمّاد، وغيرهم.