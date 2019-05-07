كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان2019.. ننشر موعد عرضها وإعادتها والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المارثون الرمضاني، على صفيح ساخن بين عدد الأعمال الدرامية الذي يقدمها الفنانين، التي تختلف عن بعضها لبعض، واهتمام الجمهور الذي بدأ من الحلقات الأولى لكل عمل.

إليكم موعد عرض المسلسلات والإعادة والقنوات الناقلة إليها:

"سوبر ميرو"، بطولة إيمي سمير غانم ويعرض على قناة دبي 6 مساء، وعلى قناة "تن" 10 مساء، والإعادة الواحدة ظهرًا.

"بركة"، بطولة عمرو سعد، يعرض 8 مساء على قناة cbc.

"قابيل"، بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل، يُعرض على قناة mbc مصر، الساعة 9:00 مساء، والإعادة 3 عصرا.

"حكايتي"، بطولة ياسمين صبري، 9.30 مساء على قناة cbc.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، يعرض 11 مساء، على قناة cbc.

"بدل الحدوتة ٣"، بطولة دنيا سمير غانم، الساعة 6.30 مساء على قناة cbc.

"طلقة حظ"، بطولة مصطفى خاطر يعرض 12 بعد منتصف الليل على قناة cbc، وقناة dmc في الـ8 مساء.

"ابن أصول"، بطولة حماده هلال، يعرض على قناة Dmc، في الـ7 مساء.

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"علامة استفهام"، بطولة محمد رجب، الساعة 12.30 منتصف الليل على قناة cbc.

"الواد سيد الشحات"، بطولة أحمد فهمي على قناة Dmc في الـ10 مساء.

"ولد الغلابة"، بطولة أحمد السقا على قناة Mbc مصر 10 مساء، وقناة رؤيا الأردنية الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

"زلزال"، بطولة محمد رمضان، على قناة Dmc مصر 11 مساء، وقناة Mbc1 الساعة 9:30 مساء، والإعادة 8 صباحًا بتوقيت القاهرة.

"فكرة بمليون جنيه"، بطولة علي ربيع على قناة Mbc مصر 11 مساء.

"هوجان"، بطولة محمد عادل إمام على قناة الحياة 12 بعد منتصف الليل، و6 مساء بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي.

"شقة فيصل"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، على قناة Mbc مصر 12 بعد منتصف الليل.

"لآخر نفس"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، على قناة الحياة 1 صباحًا.

"كلبش"، بطولة أمير كرارة، يُعرض على قناة OnE في الساعة 7 مساء، وعلى قناة mbc 4 الساعة 5 مساء، والإعادة 11 مساء 11 صباحا 5 فجرا بتوقيت القاهرة

"أبو جبل"، بطولة مصطفى شعبان، على قناة، OnE في 11 مساء، وعلى التليفزيون الأردني الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

"قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، يُعرض على قناة OnE في الساعة الـ10 مساء.