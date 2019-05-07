كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ إخراجي يُثير استياء الجمهور من علي ربيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الفنان على ربيع، استياء جمهوره بسبب الأخطاء الإخراجية التي تضمنها مسلسله "فكرة بمليون جنيه"، ومع عرض الحلقة الثانية، قام المخرج بعرض 6 دقائق في بداية الحلقة الثانية من اّخر أحداث الحلقة الأولى، وهو الأمر الذي استغربه مشاهدو المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" حول شخصية طالب بكلية الهندسة، يجسد شخصيته علي ربيع، وتتمثل هوايته الوحيدة في البحث عن الأفكار الجديدة، حيث يتمنى أن يصبح مخترعا شهيرا، ويخترع بالفعل بعض الأجهزة المتطورة، إلا أن ظروفه المادية لا تسمح له بتحقيق حلمه على أرض الواقع، حتى تحدث المفاجأة ويحصل على مليون جنيه، ليقرر بعدها إنفاق المبلغ على الاختراعات، ويبدأ في رحلة البحث عن المخترعين الجدد لمساعدتهم أيضا.

وطوال أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" يقع علي ربيع في العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، بسبب تعرفه على شاب مجنون يدعي أنه مخترع عبقري ولديه العديد من الأفكار، لينفق عليه مبلغا ماليا كبيرا من ميراثه، ويكتشف بعدها أنه مجنون وليس مخترعا، وتتوالى أحداث المسلسل حتى يحقق ربيع حلمه أن يكون مخترعا، ويصبح عالما مهما، بعدما قدم العديد من الأفكار والاختراعات الهندسية والتكنولوجية المهمة.