كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم مزيف لياسمين عبدالعزيز وقتل زوجها في أولى حلقات "لآخر نفس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "لآخر نفس"، بأحداث مثيرة حيث فقدت "سلمى" ياسمين عبد العزيز، زوجها الضابط "حازم" فتحى عبد الوهاب فى ظروف غامضة، وتم تشويه الجثة وتم التعرف عليه من خلال أصابعه.

واكتشفت "سلمى" كارت إحدى غرف الفنادق فى ملابس زوجها "حازم" فتحى عبد الوهاب، مما أثار الجدل لديها لتبدأ رحلة البحث عن اللغز خلف هذا الكارت وعند ذهابها للغرفة تجد مبلغ كبير في حساب أحدى البنوك باسم زوجها وحينما تذهب لوزارة الداخلية تكتشف أن زوجها تم فصله من فترة كبيرة من الوزارة وأنهم لا يعلموا أي شئ عن تكريم زوجها بعد وفاته واستلامها للدرع وأنه تكريم مزيف لتبدأ رحلة البحث.