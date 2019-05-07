شاهدوا إطلالة كانيي ويست في الـ Met Gala!.. لن تصدقوا كم بلغ ثمنها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 7 مايو 2019 06:56 مساءً - في ليلة ينتظرها العشرات من النجوم ليطلوا بأثمن القطع والأزياء، فاجأ زوج نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ النجم ​كانيي ويست​ الصحافة العالمية بثمن الجاكين التي أطل بها في حفل الـ ​Met Gala​.

فقد اختار ويست اختار ويست سترة $ 40 Dickies لحظة وقوفه على السجادة الحمراء، وهو سعر رخيص جدا مقارنة بباقي الاطلالات، مع تنسيقها على بنطال أسود وأحذية رياضية كلاسيكية



وكان العديد من النجوم والنجمات قد ظهروا بغطلالات غريبة جدا تحدثت عنها الصحف العالمية، ومن بينهم إطلالة النجمة ليدي غاغا، والممثل بيلي بورتر.