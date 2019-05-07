بسمة وهبة تكشف سر بكائها قبل عقد قران ابنها.. وتؤكد: طول عمري محرومة من أولادي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة جمهورها منذ فترة بمقطع فيديو، ظهرت في وهي تبكي، معبرة عن حزنها الشديد لحرمانها من حضور حفل عقد قران ابنها.

بسمة كشفت سر بكائها، حيث قالت: “أنا على علاقة طيبة جدا بكل أسرة ولادي السعودية وبيننا كل ود واحترام، وابني الكبير عبدالرحمن سيعقد قرانه، فهو سعودي وعروسه سعودية فعقد القران تم هناك، والعادات والتقاليد في المملكة السعودية إن عقد القران يحضره الرجال فقط، والنسا تشاهده من خلال شاشة في قاعة أخرى”.

وأضافت، خلال برنامجها “شيخ الحارة”: “أنا أكن كل احترام لعادات وتقاليد السعودية، لكن أنا كأم لم أكن أتخيل إن مهجة قلبي وروحي ابني يكون بيتكتب كتابه وأنا أراه في شاشة، فقد كنت أريد أن أحتضنه، خاصة أنه ليس كبير فعمره 22 عاما فقط، كما أنني اتحمرت من أولاي طوال عمري، لأاني بعد أن انفصلت عن والدهم عاشوا معه في السعودية

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وكانت بسمة وهبة قد سافرت إلى السعودية في شهر مارس الماضي لحضور حفل عقد قران ابنها، في الاحتفال المخصص للسيدات.

بسمة شاركت جمهورها بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كما نشرت صورة أخرى وهي تحتضن ابنها العريس، دون أن تكشف عن وجهه، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “أحلى فرحة”.