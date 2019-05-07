إعلامية تحرج بثينة الرئيسي وتكشف عن حملها على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي جمهورها في عام 2017 بإعلانها عن زواجها السري لأول مرة، حيث قالت إنها متزوجة منذ فترة طويلة، وأن كل رسائلها الرومانسية على موقع “انستجرام”، كانت توجهها له.

وخلال استضافتها في برنامج “سراي” على شاشة قناة atv الكويتية، أحرجتها مقدمة البرنامج، الإعلامية نورة عبدالله، بكشفها عن حملها في طفلها الأول.

نورة قالت إن بثينة صدمت الجميع بخبر زواجها بعد غياب عن الإعلام، وأنها عادت الآن لتفاجئ متابعيها بحملها، وهو ما تسبب في إحراج الفنانة العمانية بشدة، وأخفت وجهها، وطلبت من الإعلامية تغيير الموضوع، دون أن تؤكد أو تنفي صحة الخبر بشكل واضح.

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وكانت بثينة الرئيسي قد صدمت جمهورها في شهر سبتمر عام 2017 بإعلانها عن زواجها السري لأول مرة، حيث كشفت، خلال استضافتها ببرنامج “الليلة” على شاشة قناة “الكويت”، أنها متزوجة منذ فترة طويلة، وأن كل رسائلها الرومانسية على موقع “انستجرام”، كانت توجهها له.

وعن سبب إخفائها الخبر طوال هذه المدة، قالت إن السبب يعود إلى أنها تفضل الحفاظ على خصوصياتها وترفض أن تجعلها حديث الناس، حيث أنها تخشى التدخل في حياتها الخاصة وتعتبر بيتها مملكتها.

الفنانة العمانية رفضت ذكر أي تفاصيل إضافية عن زواجها أو جنسية زوجها وعمله، واكتفت بإعلان زواجها.