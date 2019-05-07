أخر ظهور للفنانة الراحلة محسنة توفيق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 7 مايو، الفنانة المصرية محسنة توفيق، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

وكان أخر ظهور لمحسنة توفيق في 20 فبراير الماضي، عندما كرمتها إدارة مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثالثة، وذلك بعد اختيارها ضيفة شرف المهرجان لهذا العام هي والفنانة منة شلبي.

Advertisements

وقالت محسنة توفيق، في كلمتها بالمهرجان، إنه اعتراف بفضل الناس عليها ولولا استقبالهم لم تكن موجودة، مشيرة إلى أن ناس مصر الحقيقيين هم من علموها كل شيء.

وأضافت: “قدمت في حياتي من أحسست به وما استفزني وأغضبني من خلال انتمائي للطلبة والعمال منذ صغري، حيث جاءت ثورة 2011 فشاركت فيها، لذلك أنا مدينة لشعب مصر بوقوفي هنا”.

يذكر أن محسنة توفيق، ولدت عام 1939، وحصلت على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، واشتهرت بتعاونها الفني مع المخرج الراحل يوسف شاهين في مجموعة من أبرز أعماله، هي: “إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت”.

وقدمت توفيق العديد من الأعمال الدرامية، كان أبرزها مسلسل “ليالي الحلمية، والشوارع الخلفية، والوسية، وأم كلثوم”.