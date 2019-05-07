حبيب غلوم ينعي محسنة توفيق: رحلت في صمت وكأنها لم تكن

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
نعى الفنان الإماراتي حبيب غلوم الفنانة المصرية محسنة توفيق، والتي وافتها المنية مساء الأثنين 6 مايو 2019، عن عمر يناهز 79 عاما.
الفنان الإماراتي عبر عن شعوره بالأسى لعدم الاهتمام بفنانة بقيمتها، حيث كتب: “رحلت الفنانة القديرة #محسنة_توفيق ورحل معها تاريخ من العطاء والتفاني في خدمة الفن ولكن.. هل سأل عن غيابها أحد في معمعة الأعمال العقيمة وجعجعة المواهب الهزيلة، الجواب لا أحد”.
وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “رحلت في صمت نسياً منسية وكأنها لم تكن ولم تخلص يوماً لثقافة لم تخلص لها ولا لغيرها من القامات الفنية التي صانت كرامتها من التوسل والرياء الذي استشرى في كواليس الفن العربي ولم تنل غير نعي في صفحة مهترئة كعمرها الذي ضاع رحمك الله وأسكنك الفردوس الأعلى”.
محسنة توفيق فنانة مصرية من مواليد عام 1939، تألقت من خلال دور بهية في فيلم «العصفور»، مع المخرج يوسف شاهين، لها عدة مشاركات في السينما ومنها: «ديل السمكة وإسكندرية ليه».
من أعمالها في الدراما: «ليالي الحلمية، أم كلثوم، المفسدون في الأرض»، وغيرها، وتميزت بقدرات تمثيلية كبيرة، وكان لها طريقة أداء مختلفة.
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