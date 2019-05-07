أحمد سعد يوضح حقيقة اعتزاله الغناء

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد سعد، حقيقة اعتزاله الفن خلال الفترة المقبلة بعد اتجاهه إلى عالم البيزنس طوال شهر رمضان.

أحمد سعد، قال خلال لقائه ببرنامج “يوم جديد”، المُذاع عبر فضائية “الغد”،إنه لا يمكنه ترك الفن فهو يعنى له الكثير وهو حياته ونافذة لمشاعره.

وأضاف، أنه سيقدم ألبومًا دينيًا خلال شهر رمضان، سيتم طرحه خلال يومين، موضحًا أن الميني ألبوم الجديد يتضمن 9 أغانٍ دينية، منوها بأنه تعاون مع شركة مزيكا في إصدار هذا الألبوم.

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وأكد أنه يعشق الألبومات الدينية المنفذة بشكل عصري ولذا فهو يحب أن يستمع لألبوم الفنان وائل جسار الديني وكذلك ألبوم أنغام.

وعن التدوينة التي نشرها حول تفكيره في اعتزال الفن، إذا نجح في مشروعه الجديد قال: كان دعابة مع جمهوره فقط.

يذكر أن أحمد سعد، أعلن عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا عن افتتاحه خير رمضانية طوال شهر رمضان الحالي، وذلك في أول مشوار له في اقتحام عالم البيزنس.

وأضاف، أنه إذا نجحت الخيم الرمضانية فإنه سيفكر في اعتزال الغناء.