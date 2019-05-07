انت الان تتابع تفاصيل خبر "أغاني رمضان" تراث فني احتفالاً بالشهر الفضيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 06:51 مساءً - "رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه.. أهلاً رمضان"، يعتبر ذلك اللحن الشهير بصوت المطرب محمد عبد المطلب، بالإضافة إلى "مرحب شهر الصوم"، و"أهو يا جه يا ولاد"، من أشهر الأغاني المرحبة بقدوم رمضان، التي صار سماعها عند كثيرين ضرورة؛ لكونها تزيد الأجواء الرمضانية جمالاً.

ولا تكتمل متعة الأطفال باللعب في ليالي رمضان إلا حين يرددون الأغاني الشهيرة؛ مثل: "وحوي يا وحوي"، و"حالو يا حالو"، و"هاتوا الفوانيس" و"افرحوا يا بنات".

ويبدأ الشهر وتتوالى الأغنيات المعبرة عن مظاهره كافة؛ منها: "اصحى يا نايم صح النوم"، "المسحراتي"، "سبحة رمضان".

ومع مرور الأيام يهتف الجميع: "يا بركة رمضان خليكي"، وتغلب الحسرة في "تم البدر بدري" حين تنفرط حبات الشهر، ويقترب من الانتهاء.

رمضان جانا

من أكثر أغاني رمضان شعبية، جرى إنتاجها عام 1965، وهي من غناء المطرب محمد عبد المطلب.

مرحب شهر الصوم

غناها المطرب عبد العزيز محمود بطريقة حديثة، وأهداها للإذاعة المصرية.

أهو جه يا ولاد

من تأليف نبيلة قنديل، وألحان علي إسماعيل، وغنتها عام 1959 فرقة "الثلاثي المرح" التي ظهرت في خمسينات القرن العشرين، وتكونت من سهام توفيق، وصفاء لطفي وسناء الباروني.

أوبريت "هليت يا رمضان"

شارك المطرب والمبتهل محمد الكحلاوي في السباق الرمضاني بأوبريت "أفراح رمضان" الذي شاركه فيه المطربون محمد عبد المطلب، ومحمد فوزي، ومحمد رشدي، وكارم محمود، وسيد إسماعيل.

حالو يا حالو

من أكثر أغنيات رمضان انتشاراً، واقتُبست كلماتها من التعبير الرمضاني الشهير"حالو يا حالو"، وتعتبر الفنانة صباح أول من غنى تلك الأغنية.

والله بعودة يا رمضان

وهي من أداء المطرب محمد قنديل، الذي غناها بعد أن استمعت رئيسة التلفزيون، حينئذ، همت مصطفى، لكلماتها من الشاعر عبد الوهاب محمد، فكلفت الدكتور جمال سلامة تلحينها.

وحوي يا وحوي

وتأتي على رأس الأغنيات الأشهر في رمضان، وهي مستوحاة من الفلكلور الشعبي، وأشهر كثيراً من أصحابها. فالغناء للمطرب أحمد عبد القادر، واللحن لأحمد شريف، أما الكلمات فللشاعر حسن حلمي المانسترلي.

أهلاً وسهلاً يا رمضان

وهي أغنية لمجموعة من المنشدين، من إنتاج "مدرسة الأنوار للنشيد والمسرح الإسلامي".

سبحة رمضان

واستعرض فريق "الثلاثي المرح" فيها "سبحة رمضان" التي تتكون من 33 حبة، وربطن هذا العدد بأيام رمضان الذي يبلغ 30 يوماً، في حين الثلاث حبات الأخرى يمثلن أيام العيد.

افرحوا يا بنات

من غناء فريق "الثلاثي المرح" أيضاً، وتقول كلماتها: "افرحوا يا بنات يا لا وهيصوا.. رمضان اهو نوّر فوانيسه".

بركة رمضان

استلهمها المطرب محمد رشدي من أدعية نساء قريته، وهي من تأليف محمد الشهاوي وتلحين حسين فوزي.

شوفوا رمضان وخفة دمه

وهي إحدى الأغاني المميزة لرمضان. غنتها هدى سلطان، وكتب كلماتها محمد علي أحمد، في حين لحنها محمد ضياء.

المسحراتي

من أشهر أغاني رمضان. من ألحان وغناء سيد مكاوي، وأشعار فؤاد حداد، وأنتجت عام 1964.

هاتوا الفوانيس يا ولاد

وهي أغنية كتب كلماتها عبد العزيز سلام، وأداها المطرب محمد فوزي مع مجموعة من الأطفال.

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عمك رمضان

من أداء "المجموعة"، وألحان محمود الشريف، وكلمات عبد الفتاح مصطفى.

كريم يا شهر الصيام

وتحت هذا العنوان، شدت المطربة "نجاة" عن رمضان وبركاته، والأغنية من كلمات عبد المنعم السباعي، وألحان أحمد عبد القادر.

‫‬‬‬‬بوركت يا رمضان‬‬‬‬‬‬‬‬

وهي أغنية غير مشهورة، أداها المطرب عادل يوسف، الذي كان يقدم برنامجاً يومياً سماه "تحية الغروب" وكانت مقدمته ونهايته هذه الأغنية.

باب الغفران

هذه الأغنية أدتها الفنانة ليلى مراد، كتب الأغنية محمد فؤاد، ولحنها سيد مكاوي.

يا حليلة يا شهر الهنا

لم تتخلَّ المطربة "شادية" عن المرح الذي ميز صوتها، حيث أدت تلك الأغنية التي كتبها لها الشاعر عبد السلام أمين.

خيرات رمضان

لا يعرف الكثيرون أن الفنان إسماعيل ياسين أدى أغنية رمضانية، وهي تتناول مظاهر البهجة والسعادة التي نشعر بها في شهر رمضان.

اصحى يا نايم

بصوتها الطفولي استحوذت الطفلة، حينئذ، هيام يونس، على قلوب مشاهدي ومستمعي تلك الأغنية التي عبّرت عن طلب الأطفال "العادة" من أهاليهم.

الراجل ده هيجنني

عبارة عن حوار بين زوجة وزوجها الصائم، وأداها الثنائي صباح وفؤاد المهندس، من كلمات حسين السيد، وألحان محمد الموجي.

الصيام مش كده

الأغنية من أداء الثنائي الفني شويكار وفؤاد المهندس، والكلمات لحسين السيد، وألحان حلمي بكر.

تم البدر بدري

تعبر عن حسرة وداع رمضان. غنتها شريفة فاضل عام 1957، وهي من تأليف الشاعر عبد الفتاح مصطفى، وألحان عبد العظيم محمد.

رمضان جنة رحمن

للمطرب محمد منير، وتقول كلماتها: "وحوي يا وحوي مرحب رمضان.. رمضان جنة جات من الرحمن.. شمعة بتكبر، في فانوس أخضر..".

هلال رمضان

وهي من الأغاني الحديثة عن رمضان، وغناها المطرب إيهاب توفيق.

تيجوا نصوم

واختار المطرب تامر حسني تلك الأغنية ليقدمها في رمضان 2016.

رمضان جنة لـ"الثلاثي"

وهي من أداء الثلاثي: أسامة الهادي ومي عبد العزيز وعمر غالي، وكتب كلماتها محمد إبراهيم، وتلحين محمود الشريف.

رمضان هلّ هلاله

أدى المطرب هشام عباس الأغنية الدينية "رمضان هلّ هلاله"، التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي.

رمضان يا حبيب

وهي أغنية حديثة أطلقها ماهر زين عام 2013، وتعتبر من أكثر الأغنيات الرمضانية إذاعة على القنوات الفضائية.