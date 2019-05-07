غادة عبد الرازق تصدم الجمهور بعدد أزواجها السابقين

متابعة بتجــــــــــرد: صرّحت الفنانة غادة عبد الرازق خلال استضافتها في برنامج “عايشة شو” أنّها تزوّجت حوالي 11 مرة، وذلك ردًا على سؤال بأنّها وخلال قيامها بدورها في مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” هل خطر في بالها أنها في الحقيقة ستتزوّج أيضًا خمس مرات.
وردّت قائلة إنّها خلال المسلسل كانت بالفعل متزوجة خمس مرات وأنه بعد المسلسل وصل عدد زيجاتها الى 11 مرة.
وأضافت أنها حاليًا متفرغة لابنتها وحفيدتيها وتفكّر مجددًا في الزواج اذا وجدت الرجل الذي يحبها كإنسانة وليس كفنانة، مضيفة أنّ آخر أزواجها كان أصغر منها بالسن ولا تمانع من الارتباط برجل أصغر منها سنًا.
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