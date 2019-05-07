قصي خولي يشيد بهذين النجمين القديرين.. إليكم ما قاله

متابعة بتجــــــــــرد: يتلقى النجم السوري قصي خولي أصداءً إيجابية جدًا حول مسلسل “خمسة ونص” الذي يشارك في بطولته إلى جانب النجمين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار.

وقد أشاد قصي خولي بالفنانين القديرين رولا حمادة ورفيق علي أحمد اللذان يشاركان في المسلسل ووصف لقاءهما بـ”لقاء القمم” فكتب عبر حسابه على موقع “تويتر”: “رفيق علي_أحمد رولا حماده عندما تلتقي القمم، كل الاشياء الاخرى تفاصيل”.

ويشارك في مسلسل “خمسة ونص” الى جانب قصي، نادين، معتصم ورولا حمادة ورفيق علي أحمد نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، والعمل من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”،صدرت منذ أيام بصوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحققت رواجًا واسعًا في لبنان والبلدان العربية.