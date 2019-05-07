خاص بالارقام- الباشا وخمسة ونص تفوّقا على الهيبة

مع انطلاق الموسم الرمضاني لعام 2019 بسلسلة من الأعمال الدرامية عبر الشاشات اللبنانية حيث حرصت أهم شركات الانتاج على الدخول بقوة من خلال رفع سقف المنافسة بانتاجات ضخمة ومميزة جداً.

أولى الحلقات عٌرضت أمس الاثنين عبر المحطات اللبنانية التي اعتمدت سياسة التشويق من خلال عدم الكشف عن توقيت العرض بهدف جعل المشاهد يواكب الحلقات على مدار الساعة.

وقد حصل موقع “الخليج 365” على احصاءات اليوم الأول لمسلسلات رمضان على LBCI و NewTV و MTV بحسب شركة ايبسوس لمسلسلات اوقات الذروة اي ابتداءًا من الثامنة والنصف مساءً مع الاشارة الى ان نسبة المشاهدة لكل مسلسل والتي سنعرضها عليكم ليست الاّ معدل نسبب المشاهدة على مدار الحلقة كاملة.

الساعة الثامنة والنصف مساءً:

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سجل الباشا 14.2% (NTV)، الهيبة 12.7% (MTV) و أسود 7.9% (LBCI).

اما الساعة التاسعة والنصف مساءً:

سجل آخر الليل 14.9% (NTV)، إنتِ مين 10.7% (MTV)، الكاتب 5.9% (LBCI)

اما الساعة العاشرة والنصف مساءً:

سجل “خمسة ونص” 13.5% (MTV)، “دقيقة صمت” 6% (NTV).

لا بد من الاشارة الى أنه من المبكر جداً أن نبني على هذه الأرقام أو أن نحكم على المسلسلات، لأن الاحداث والتطورات التي ستتصاعد تدريجياً خلال الأيام المقبلة ستغيّر طبعاً من نسب المشاهدة على ان نعود ونقارنها لاحقاً مع الاحصاءات التي ستظهر تباعاً مع عرض الحلقات.