بالصور- إطلالة صادمة لـ بريانكا شوبرا

May 07, 2019 سرقت النجمة البوليوودية بريانكا شوبرا الأضواء باطلالة صادمة خلال حضورها حفل “ميت غالا” برفقة زوجها المغني نيك جوناس. Advertisements واختارت “شوبرا” ان ترتدي ثوباً فضياً مع الريش الملون، واعتمدت تسريحة شعر غريبة مع مكياج قوي. بينما ارتدى زوجها بدلة بيضاء اللون. نشير ان الحفل حضره كالعادة مجموعة كبيرة من أهم النجوم حول العالم وبهدف الى جمع التبرعات لصالح معهد متروبوليتان للفنون وكانت شوبرا قد تزوجت من جوناس في ولاية راجيستان في حفل أقيم في كانون الاول 2018، ارتدت خلاله شوبرا فستان زفافها من تصميم رالف لورين.







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