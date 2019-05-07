10 أفلام أجنبية "أحزنت" مشاهديها وتعاطفوا مع أبطالها

الأفلام الحزينة من أفضل الأعمال السينمائية التي قد تشاهدها والتي عليك ألا تفوتها أبداً، بالنظر إلى أداء الممثلين المميز، وروعة التصوير والإخراج وامتلاكها حبكة سينمائية جيدة. وفيما يلي نستعرض مجموعة من الأعمال السينمائية المليئة بشحنة كبيرة من المشاعر الإنسانية والعاطفية، والتي تدور في قالب درامي قد يكون سوداوي وسلبي في بعض الأحيان، ولكن ثق وتأكد من أنك سوف تشاهد مجموعة من روائع الأفلام المُقدمة على مدار التاريخ.

Vera Drake

تقع أحداث الفيلم في الخمسينيات في إنجلترا، حول فيرا وعائلتها الفقيرة، وكيف أن أوضاعهم المادية السيئة تجبرها على القيام بعمليات إجهاض للنساء الصغيرات يلجأن إليها دون أن تعرف عائلتها شيئا عن الأمر، وتقع مجموعة من الأحداث التي تقلب حياتها رأسا على عقب، لاسيما وأن عمليات الإجهاض كانت ممنوعة قانونياً خلال الخمسينات في بريطانيا.

About Schmidt

بعد إعلان ابنته أنها سوف تتزوج يقوم رجل بالتقاعد من عمله ويخوض رحلة طويلة لكي يكون حاضراً في حفل زفافها. خلال الرحل سيتعلم الكثير عن العلاقات الاجتماعية والإنسانية. يستعرض الفيلم مجموعة من الأحداث المأسوية في قالب كوميدي، لينتمي بذلك إلى فئة أفلام الكوميديا السوداء.

Biutiful

يستعرض الفيلم حياة أوكسبال، رجل يعيش في هذا العالم ولكنه قادر على رؤية موته، ما يجعله يتحرك ويتصرف بحساب. ويجعلنا الفيلم نتأكد من براعة الممثل الإسباني خافيير باردم في التمثيل.

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Fruitvale Station

مأخوذ عن أحداث حقيقية، يروي الفيلم قصة شاب أسود البشرة (22 عاماً) يمر بمأساة حزينة في أيامه الأخيرة. يسلط الفيلم الضوء على العنصرية الكامنة في أرجاء الولايات المتحدة، ويعتبر من أكثر الأفلام الحزينة في التاريخ، ولكن ينصح بمشاهدته.

The Elephant Man

رجل مشوّه يحتقره العالم ويسيء معاملته، يكتشف طبيب نفسي ويحاول مساعدته على عيش حياة أفضل. يعد هذا الفيلم نموذجاً للوحشية التي قد يتعامل بها البشر مع الآخرين، وكيف يمكن أن يؤدي سوء المعاملة إلى انهيار الأشخاص ودفعهم إلى القيام بأعمال يندمون عليها فيما بعد.

The Pianist

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يحاول موسيقار النجاة في أعقاب الدمار الذي حل بمدينته خلال الحرب العالمية الثانية. يعتبر هذا الفيلم من أهم علامات المُخرج رومان بولانسكي، وحصل على العديد من الجوائز المرموقة، وأشاد به النقاد، ولكنه سيدخلك في موجة من الكآبة والحزن الشديد، لأنك ستشاهد معاناة لا يمكن تصورها على مدار 150 دقيقة هي مدة الفيلم، ومن أهم أسباب نجاح الفيلم هو أداء الممثل الأمريكي أدريان برودي المميز، والذي قدم شخصية البطل.

Manchester by the Sea

بعد وفاة شقيقه يضطر رجل يعاني من مشاكل نفسية عديدة ومصاب بمرض الاكتئاب إلى العودة إلى بلدته من أجل تولي رعاية ابن شقيقه. ومع مرور الوقت نكتشف تفاصيل شديدة الحزن عن ماضي هذا الرجل وعن شخصيات أخرى في الفيلم. وهو فيلم جميل ومميز بالنظر إلى براعة ممثليه والتصوير في مساحات واسعة خضراء، ولكنه يحمل شحنة كبيرة من الطاقة السلبية والكئيبة.

Detachment

تنشأ رابطة قوية بين مُعلم بديل مع بعض الطلاب في فصله، وكذلك مع مراهق يعاني من مشاكل عدة يتلقي به بالصدفة. ويخلق الفيلم حالة من الحزن الشديد والكآبة، وكما هو حال فيلم The Pianist فإن نسبة كبيرة من نجاح الفيلم تعود إلى أن صاحب دور البطولة فيه هو الممثل الأمريكي الشهير أدريان برودي.

The Grapes of Wrath

عائلة فقيرة تضطر إلى مغادرة محل إقامتها، وتبدأ رحلة عبر الشاحنة نحو كاليفورنيا، حيث اعتقدوا أنهم سيعثرون على فرص عمل جيدة للجميع. مع ذلك تزداد معاناتهم في الرحلة، وتتفاقم الصعوبات، ويكتشفون أن المكان الذي من المفترض أن يعيشوا فيه أسوأ كثيراً مما يظنون. هو فيلم مُحزن يسلط الضوء على المعاناة التي يواجهها البعض لكي يكونوا قادرين على العيش.

Grave of the Fireflies

تدور أحداث الفيلم حول قصة مأساوية تدور حول شقيقين يحاولان النجاة خلال الحرب العالمية الثانية. وقد يكون هذا الفيلم المصنوع بتقنية الرسوم المتحركة أحد أكثر الأفلام حزناً في تاريخ السينما. يخلو الفيلم تماماً من كل الأحداث الإيجابية، وكل شيء يحدث فيه يجعل المشاهدين يشعرون بالحزن أكثر وأكثر.

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