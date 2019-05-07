غادة عبد الرازق ترفع شعار "للكبار فقط" في "حدوتة مرة"

نوهت القنوات العارضة لمسلسل "حدوتة مرة" مع انطلاق أولى حلقاته ضمن عجلة المنافسة الرمضانية، بأنه "للكبار فقط"، وهو ما جعل الكثيرون يتساءلون ما الذي سيقدمه هذا المسلسل الذي تؤدي بطولته الفنانة المصرية غادة عبد الرازق من موضوعات ومشاهد ومحتوى جريء مخصص للكبار فقط.

وبدأت الحلقة الأولى من "حدوتة مصرية" بإيقاع قوي "كتابة عمر عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد"، من خلال مشهد ولادة النجمة وفاء صادق وهي والدة "مرة" التي تجسد دورها غادة عبد الرازق، مع ظهور المولودة مغطاة بالدماء.

وتدور الأحداث حول حياة الفتاة "مرة" والتي عانت من طفولة شقية مع والدتها التي كانت تعمل كفتاة ليل، وتعاني "مُرة" من تنمر المحيطين بها بعد كبرها، مما يجعلها تصمم على تغيير مصيرها الحالك.

ويبدو أن أحداث الحلقة قد شدت المشاهدين إليه وحمستهم على متابعته، خصوصاً أنه يجمع قوة العناصر من خلال الانتاج التلفزيوني الضخم والسيناريو المتقن، والإخراج المميز إضافة لأداء الممثلين الاحترافي ضمن القرية الفقيرة.

واعتبر رواد مواقع التواصل أن بداية المسلسل موفقة معبرين عن تعطشهم لمعرفة التفاصيل الغامضة وحكاية المسلسل.

وتساءل البعض الآخر كيف ممكن أن يعزلوا الأطفال والمراهقين عن مشاهدة هذا المسلسل الذي يتضمن مشاهد جريئة وعنيفة خلال الشهر الفضيل.

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