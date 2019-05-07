شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وش السعد عليهم.. شريف منير وقلب ميت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن موسم رمضان 2008 الدرامي عرض أكثر من 40 عملا على القنوات الفضائية والأرضية، إلا أن مسلسل "قلب ميت " خطف الأنظار وكان الأكثر والأعلى مشاهدة بين مسلسلات نجوم الصف الأول، وزاحم "شريف منير" هؤلاء النجوم، ليصبح المسلسل الذي راهنت عليه شركة "سينرجي" المنتجة علي قمة ايرادات الإعلانات كما حجز مكان له في معظم الفضائيات للعرض الثاني.

في الاستفتاء السنوي لتقييم أعمال رمضان 2008 اختار الناقد الفني أحمد رأفت بهجت "شريف منير" أفضل ممثل عن دور "رضا أبوشامة في المسلسل، كما اختارالناقد كمال القاضي "قلب ميت" أحسن عمل درامي، أما الناقد طارق الشناوي أختار شريف منير أيضا أفضل ممثل.

في مفاجأة غيرت موازين النجومية والايرادات، اعترف بطل العمل شريف منير أن "قلب ميت " قلب حياته ووضعه في مصاف كبار نجوم الدراما، وقال أن هذا النجاح غير موازين النجومية والايرادات وقتها، بعد أن غاب عدة سنوات عن الدراما بعد نجاحاته في مسلسلات: المال والبنون وذئاب الجبل وليالي الحلمية .

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دور" رضا أبو شامة " كان وش السعد علي شريف منير الشاب الذي يسكن حي شعبي ومرتبط بفتاة ويريد الحصول علي المال لتكملة الارتباط، لكن يصاب شقيقه في حادث سيارة يقودها شاب مستهتر ويترتب علي وفاة الشقيق العديد من الحوادث وتبدأ سلسلة أخري من الأحداث المثيرة داخل أسرته البسيطة.

قرر بطل " قلب ميت " استثمار هذا النجاح بعدم الظهور في رمضان 2009 رغم توقيعه علي عقد بطولة مسلسل "بره الدنيا" لنفس الشركة المنتجة "سنيرجي"وطلب منهم منير تنفيذ العمل الجديد في رمضان 2010 بنفس فريق العمل مع الاستقرار على الفنانة "نسرين أمين" لتكون البطلة أمامه، وقتها قال أن اختيار نفس فريق عمل مسلسله السابق ل "بره الدنيا" سببه كيميا النجاح والتأليف.