شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات "زى الشمس".. استبعاد المخرجة وتدخل عمرو دياب وتجاهل الأبطال بالدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق عرض أولى حلقات مسلسل "زى الشمس" للفنانة دينا الشربينى، أمس الإثنين، بعد شكوك كبيرة حاوطت العمل طوال الأسابيع الماضية بسبب الأزمات التى شهدها التصوير وتسببت فى الاستعانة بالمخرج سامح عبد العزيز بدلاً من كاملة أبو ذكرى -التى كانت المخرجة الأساسية للعمل وصورت فيه بعضًا من مشاهده- وعاد الحديث عن أزمة كاملة مجددًا بعد عرض الحلقة الأولى خاصة لعدم وجود شكر لها على التتر.

وكشف مصدر مقرب من المسلسل لـ"الخليج 365" عن أن كاملة أبو ذكرى عندما تركت المسلسل نهاية شهر مارس الماضى، فسخت عقدها فى نقابة السينمائيين وكان معها مديرة التصوير نانسى عبد الفتاح ومصممة الملابس ريم العدل، ووضعت كاملة شرطا فى عقد الفسخ عدم وضع اسمها على التتر بأى شكل من الأشكال ورفضت أيضًا كتابة شكر خاص، ونفس الأمر بالنسبة لنانسى وريم.



مسلسل زى الشمس

ورغم مرور أكثر من شهر عن أزمة خروج كاملة أبو ذكرى من مسلسل "زى الشمس" إلا أن هناك أمورًا عديدة لم يتم إيضاحها خاصة مع امتناع كاملة عن الحديث حول ما حدث، ونفس الأمر بالنسبة للشركة المنتجة، وشهدت الفترة الماضية وجود تفسيرات كثيرة لما حدث إلا أن بعض التساؤلات ما زالت مثارة ولعل أبرزها والتى نجيب عنها حسب تأكيدات المصادر من داخل المسلسل التي كشفت عن وجود أزمات أخرى كذلك.

لماذا تم استبدال كاملة أبو ذكرى من إخراج مسلسل "زي الشمس" بالمخرج سامح عبد العزيز؟

تم استبدال كاملة أبو ذكرى بالمخرج سامح عبد العزيز فى إخراج "زى الشمس" بسبب بطء كاملة فى التصوير وإنجاز المشاهد المطلوبة، وإذا كانت استكملت العمل بهذا الرتم لما كان سيلحق بالعرض فى شهر رمضان نهائيًا، حيث كانت تسير بمعدل تصوير 4 أو 5 دقائق فى اليوم أى أنها خلال ما يقرب من شهرين تصوير انتهت من 15% بما يوازى 3 حلقات فقط.

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السؤال الثانى الذى يحتاج لتفسير هو هل تم استبعاد كاملة أم هى من طلبت الانسحاب؟

الحقيقة أن الشركة استبعدت كاملة أبو ذكرى بعدما وجدت أن المعدل التى تسير به لن يجعل المسلسل يلحق بالعرض فى شهر رمضان ولفت انتباهها أكثر من مرة بأن تسرع فى عملية التصوير ولكنها لم تفعل ذلك، ليضطر منتج العمل محمد مشيش لاستبعادها خوفًا من عدم لحاق العمل بالعرض فى شهر رمضان مع وجود شرط جزائى من القناة فى حالة عدم الالتزام بتسليم الحلقات فى الموعد المحدد ويصل الى 100 مليون جنيه.



كاملة ابو زكرى أثناء تصوير المسلسل فى لندن

السؤال الثالث هل حدثت خلافات مع طاقم العمل أم بسبب ما تردد عن حدوث خلافات مع عمرو دياب أو اختلاف وجهات النظر مع بطلة العمل دينا الشربيني والتي انتهت باستبعادها من المسلسل؟

الحقيقة أن كاملة أبو ذكرى لم تدخل فى خلافات مع الأبطال ولم يحدث العكس كذلك، وحتى ما قيل عن تدخل عمرو دياب فى العديد من التفاصيل لم يكن دقيق، لأن ما حدث تحديدًا هو طلب كاملة أبو ذكرى من تامر كروان وضع الموسيقى التصويره للمسلسل خاصة أنها تتعاون معه فى كل أعمالها وبالفعل يتم التعاقد مع تامر كروان وبعد 3 أسابيع تقريبًا من ذلك التعاقد وبدء كروان العمل على الموسيقى التصويرية، أبلغ منتج العمل محمد مشيس، كاملة بأن عمرو دياب لديه موسيقى مميزة للعمل ولكن كاملة رفضت لوجود تامر كروان.

بعد ذلك اقترح مشيش على كاملة أن يضع عمرو دياب موسيقى تتر البداية ولكن كاملة صممت أن يضع تامر كروان الموسيقى التصويرية والتتر أيضًا، ولم يكن هذا الاختلاف فى وجهات النظر سبب الأزمة لأنه تم استبعاد كاملة بعد تعاقد "كروان" بفترة، وفى نهاية الأمر وضع عمرو دياب موسيقى تتر البداية والنهاية للمسلسل ولكن تم كتابة اسم أسامة الهندى الذى قام بدوره بوضع الموسيقى التصويره لحلقات العمل.



دينا الشربينى وعمرو دياب

وشهدت الثلاثة أسابيع الماضية خلافات كبيرة جديدة فى كواليس العمل بسبب عمليات الدعاية وكانت البداية بالفنان جمال سليمان الذى تم وضعه صورته فى آخر البوستر الدعائى خلف كل الفنانين المشاركين فى البطولة رغم ظهوره كضيف شرف فى الحلقات، لتخرج الشركة المنتجة وتتبرأ مع البوستر، الأمر لم يقف عند جمال سليمان فقط وإنما أحمد السعدنى الذى لم تقم الشركة أو حتى القناة العارضة بوضعه فى الدعاية الخارجية فى الشوارع والكبارى واكتفت الشركة بوضع سوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد مالك.