شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الحلقة الأولى.. "لمس أكتاف" يتصدر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل جمهور السوشيال ميديا مع أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، والذى انطلق عرضه أمس الاثنين على شاشة cbc، وفور انتهاء الحلقة تصدرت تعليقات الجمهور على صفحات السوشيال التى تتابع العمل.





وشهدت الحلقة الأولى أكثر من حدث مهم منها إصابة "أدهم" ياسر جلال لصديقه "أشرف" كرم جابر بالشلل خلال مباراة مصارعة بينهما، ويعود أشرف للظهور بعد سنوات ويطلب من أدهم البحث عن ابنه، وتتسارع الأحداث مع ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى فى النهاية.

مسلسل لمس أكتاف بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.