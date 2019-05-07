تدهور صحة أبلة فضيلة بعد وفاة شقيقتها الفنانة محسنة توفيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت الفنانة المصرية محسنة توفيق عن عمر يناهز 79 عاما، مساء الأثنين 6 مايو 2019.

عدد من المصادر أكدت أن الإذاعية الكبيرة فضيلة توفيق، الشهيرة بـ”أبلة فضيلة”، قد تدهورت حالتها الصحية بعد إبلاغها بوفاة شقيقتها الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، حيث أصيبت بحالة من الاكتئاب الشديد بعد علمها بهذا الخبر الحزين.

يذكر أن الإذاعية الكبيرة أبلة فضيلة تقيم حاليا مع ابنتها في كندا، وهي تعاني حاليا من فقدان في الذاكرة.

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وأبلة فضيلة من مواليد 4 إبريل عام 1929، وهي أشهر من قدم برامج الأطفال في الإذاعة المصرية، كما استضافت عدد كبير من الشخصيات البارزة في برنامجها الإذاعي “غنوة وحدوتة”.

وتوفيت الفنانة المصرية محسنة توفيق، مساء الإثنين 6 مايو، عن عمر يناهز 79 عاما، وأعلنت المخرجة نادية كامل الخبر، ونشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لها وعلقت عليها قائلة: “مع السلامة محسنة راحت لخليل، لك السكينة والسلام”، في إشارة إلى زوجها أحمد خليل الذي توفي العام قبل الماضي.

ومحسنة توفيق فنانة مصرية من مواليد عام 1939، تألقت من خلال دور بهية في فيلم «العصفور»، مع المخرج يوسف شاهين، لها عدة مشاركات في السينما ومنها: «ديل السمكة وإسكندرية ليه».

ومن أعمالها في الدراما: «ليالي الحلمية، أم كلثوم، المفسدون في الأرض»، وغيرها، وتميزت بقدرات تمثيلية كبيرة، وكان لها طريقة أداء مختلفة.