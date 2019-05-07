بعد أربعة أعوام من رحيله عمر الشريف يظهر في إعلانات رمضان.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتميز إعلان مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، كل عام بتقديمه فكرة إنسانية تجعله مختلفًا عن غيره من الإعلانات التي تدعوا للتبرع.

وفي هذا العام كان مفاجأة لكل الجمهور هو ظهور النجم الراحل عمر الشريف، في الإعلان وبالتحديد في الثانية 51 من زمن الإعلان.

عمر الشريف، يظهر في الإعلان وهو يحاور الدكتور مجدي يعقوب، من لقاء قديم جمع بينهما من برنامج «التجربة»، والذي عرض في عام 2011، وقال عمر الشريف فيه: «أنت دخلت قلبي كصديق ودخلت في قلبي علشان مسكته بإيدك».

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وكان الفنان الراحل قد كشف في هذه الحلقة من البرنامج عن خضوعه لجراحة في القلب على يد الدكتور مجدي يعقوب بالمستشفى الخاص به في أسوان، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية.

وحظي الإعلان بردود أفعال إيجابية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه دائمًا يكون الإعلان الأكثر جذبًا للجمهور طوال شهر رمضان.

عمر الشريف من مواليد شهر إبريل عام 1932، من نجوم السينما المصرية والعالمية، اشتهر بلقب لورانس العرب، وقدم عدد من الأعمال الشهيرة في هوليوود، وترشح لجائزة الأوسكار.

عمر رحل في يوليو عام 2015، في مصحة نفسية، وقيل أنه فقد الذاكرة قبل رحيله، وتزوج الفنان من الفنانة فاتن حمامة وأنجب منها ابنه طارق.