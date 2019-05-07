رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تتحدث عن اللحظات الرومانسية أثناء خطبتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء النيوزيلندية، عن لحظة عرض صديقها كلارد غايفورد خطبتها والزواج منها، واصفة تلك اللحظة بأنها كانت لحظة حميمة.

جاسيندا البالغة من العمر 38 عاما قالت مازحة: كلارك وأنا وفرد من جهاز الحماية الدبلوماسية، كانت لحظة حميمية جدا.. اثنان من سكان ماهيا، وكلب حاول بعد ذلك أكل الشوكولاتة التي اشتراها لي كلارك في نفس الوقت.. لذلك كانت رومانسية للغاية.

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أرديرن أضافت، خلال حديثها للمرة الأولى علنا عن خطبتها لكلارك غايفورد، في عطلة عيد الفصح في بلدة ماهيا، إنها فوجئت بطلب غايفورد، ولم يضعا أي خطط للزفاف.

كان مراسلون قد لاحظوا أن أرديرن تضع خاتما في إصبعها الأوسط، وهو اختلاف عن إصبع البنصر التقليدي، وأكد مكتبها في وقت لاحق خطبتها لكلارك، وأوضحت أرديرن أن الخاتم يعود لجدة غايفورد.

وأضافت: لذا، لم أكن أحاول إخفاء أخبارنا عن أي أحد.. ببساطة لا يناسب الإصبع الصحيح، ولهذا السبب يستقر في المنتصف.