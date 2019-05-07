كيف هنأت إيفانكا ترامب المسلمين بقدوم شهر رمضان؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشارته في البيت الأبيض، رسالة إلى المسلمين حول العالم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

إيفانكا ترامب كتبت في تغريدة لها على حسابها الشخصي في موقع التديونات القصيرة “تويتر” قالت فيها: “رمضان مبارك لكل الصائمين حول العالم”.. وذلك بمناسبة أول أيام الشهر الكريم في العديد من الدول العربية والإسلامية.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد وجه هو الآخر رسالة تهنئة إلى المسلمين في أمريكا والعالم قال فيها: “أوجه أحر تحياتي إلى جميع المسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان المبارك.. يصادف شهر رمضان ذكرى نزول القرآن الكريم على محمد، ستقوم العائلات والمجتمعات المسلمة بتكريم هذا الوحي من خلال بدء شهر التفكير النفسي والتجديد الروحي والصلاة”.

ترامب أضاف: “خلال رمضان، يصوم المسلمون من الفجر حتى غروب الشمس، يتلون آيات من القرآن ويقومون بأعمال خير وإحسان طوعية بحق الآخرين.. إنهم ومن خلال فعل ذلك يطورون فهما جديدا لهدف جولتهم الروحية معمقين تقديرهم لرحمة الله”.