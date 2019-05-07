نجل محمد عبده يخترق خصوصية والده ويكشف طقوسه الرمضانية.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ عبدالرحمن نجل النجم السعودي محمد عبده، متابعيه عبر تويتر بصورة خاصة لوالده، اخترق بها خصوصية فنان العرب، وكشف عن واحدة من أبرز طقوسة الرمضانية.
عبدالرحمن التقط صورة لوالده دون علمه، ظهر فيها فنان العرب يستعد لقراءة القرآن الكريم في منزله بجدة، وذلك في أول أيام الشهر الكريم، وكتب معلقاً عليها: «كتب الله أجرك يا حبيبي»، حيث تفاعل متابعو عبدالرحمن مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات دعوا فيها لعبده بالصحة وطول العمر، وأن يتقبل الله طاعته في رمضان.
يُذكر أن محمد عبده من النجوم الذين يفضلون التفرغ التام للعبادة في شهر رمضان الكريم، ويرفض الظهور في الإعلام أو المناسبات، كما أنه حريص على اقامة مائدة إفطار للصائمين قرب منزله.
من ناحية أخرى، طرح محمد عبده ألبوم جديد بعنوان «يا غافية قومي»، ويضم 12 أغنية من ألحان الموسيقار طلال، كما تعاون فيه مع الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي كتب كلمات 4 أغاني في الألبوم، وهم «يا غافية قومي»، «أنا سمعت اسمك»، «مريت»، «أبيك»، بالإضافة للشعراء دايم السيف وفهد عافت، وعدد من أشهر الموزعين في العالم العربي.
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