بعد ظهوره ضيف شرف معه.. أحمد السقا يشاهد أولى حلقات «ولد الغلابة» مع تامر حسني.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فوجئ جمهور الفنان المصري أحمد السقا بظهور الفنان تامر حسني معه كضيف شرف، في أولى حلقات مسلسله الرمضاني «ولد الغلابة».

السقا حرص على مشاهدة أولى حلقات المسلسل مع تامر، وشارك جمهوره بمقطع فيديو لهما أثنا مشاهدتهما الحلقة، وذلك على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”.

وبعد انتهاء مشهدهما معا، قام السقا باحتضان تامر وشكره على قبوله الظهور معه ضيف شرف، فيما بارك له تامر على المسلسل وتمنى له التوفيق.

كما نشر السقا على حسابه الخاص على موقع «أنستجرام»، صور له مع تامر من المسلسل، وكتب معلقا: «شكر خاص لأخويا أبو الرجولة تامر حسني، ولد الغلابة».

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تامر رد على السقا بقوله: «حبيبي يا احمد انت صاحب عمر وابو الرجوله والجدعنه و ان شاء الله هتكسر الدنيا زي كل اعمالك. عمنا محمود شلبي بيسلم عليك».

يذكر أن الفنان المصري أحمد السقا كان قد انتهى مؤخرا من تصوير مشاهد مسلسله «ولد الغلابة»، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني، ويقدم من خلله شخصية الرجل الصعيدي لأول مرة.

ومسلسل “ولد الغلابة” من بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والفنانة مي عمر، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة هبة مجدي، والفنان إدوارد، ومن إخراج محمد سامي.