أول رمضان بعد رحيله.. هكذا عبر أحمد سعيد عبدالغني عن اشتياقه لوالده.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عبر الفنان المصري أحمد سعيد عبدالغني عن اشتياقه الشديد لوالده الراحل الفنان سعيد عبدالغني.

أحمد كتب عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»: «أنا حين أتحدث عن أبي إنما أتحدث عن حب العالم كله»، وتلقى الفنان عدد هائل من تعليقات الجمهور الذي دعوا لوالده بالرحمة.

المساندة لم تكن من الجمهور فقط بل من زملاء أحمد ومنهم دنيا عبدالعزيز، والفنانة لقاء سويدان، ورد أحمد عليهم بأن رمضان صعب من دونه، وأنه يفتقده طوال الوقت.

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سعيد عبدالغني رحل في شهر يناير الماضي، وذلك بعد ان دخل المستشفى ومكث فيها لأسابيع كان يرافقه خلالها نجله.

ولد سعيد عبد الغنى، يوم 23 يناير عام 1938 فى قرية “نوسا البحر” التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ثم التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1958.

الفنان الراحل التحق للعمل بعد ذلك بجريدة الأهرام فى قسم الفن، ثم تدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسا للقسم الفنى فى الأهرام والأهرام المسائى، وكانت هذه الوسيلة بداية علاقته بالفن، حيث شارك في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية.