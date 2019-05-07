شيريهان ردًا على رسائل النجوم لها: حبكم حياة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة المصرية شيريهان، العديد من تهاني النجوم ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقدوم شهر رمضان، والت أكدت جميعها على أنها ستظل أيقونة رمضان.

وردت شيريهان، على تغريدة الإعلامية لميس الحديدي، والتي قالت فيها: «وتبقى شريهان أيقونة رمضان، لا تغيب. كل سنة وأنتم طيبين».

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شيريهان، قالت: «اللهم لك كل الحمد والشكر على حبكم وتقديركم واحترامكم، وأقسم بالله حبكم حياة غير الحياة، قلبي يشكرك، رمضان كريم حَبيبَتي لميس».

كما ردت على تغريدة الإعلامي اللبناني نيشان، التي قال فيها: «تبقى هي الأصل في أسر العيون والقلوب.. شريهان.. رمضان كريم»، قائلة: «انحناءة شكر وحب وتقدير من قلبي عزيزي نيشان المبدع والموهوب جداً، لك مني كل الشكر والاحترام.. رمضان كريم».

يذكر أن شيريهان من أكثر النجمات اللاتي قدمن فوازير شهر رمضان، ومازالت تلقى نجاحًا إلى الآن حيث قدمت فوازير «حاجات ومحتاجات»، في عام 1994، و «ألف ليلة وليلة فاطيما وحليما وكريما »، عام 1988، وفوازي «حول العالم»، عام 1987، وفوازير «ألف ليلة وليلة وردشان»، عام 1986، وفوازير «ألف ليلة وليلة عروسة البحور»، عام 1985.