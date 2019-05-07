منهن كيم كارداشيان كاتي بيري وليدي جاجا.. جميلات على سجادة Met Gala.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - الخليج 365 - فتحي خلاف

اصطدم ألمع النجوم في عالم الموضة وهوليوود يوم الاثنين 6 مايو 2019 في الحفل العالمي المرموق Met Gala، أكبر حفل في السنة يقيمه متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

ثلاثة من أكثر موديلات الأزياء شهرة - كيم كارداشيان، وكاتي بيري، وليدي جاجا - كن مصممات على الاستفادة القصوى من شهرتهن، حيث استحوذت كل واحدة منهن على الاهتمام و استطعن خطف الأنظار على سجادة الحفل من خلال مباراة ساخنة تبارين فيها تباري الأقوياء.

حافظت كيم على طابعها المميز وشخصيتها الشهيرة في ارتداء الملابس عبر ظهورها في ثوب ضيق مذهل، بينما انضم إليها زوجها كاني ويست على السجادة الوردية، حيث كان غائبا عن حفل Met Met العام الماضي.

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كان ثوب موجلر Maison Mugler مثاليًا لعرض المنحنيات البارزة لنجمة الواقع، مع تفاصيل دقيقة زادت من إحساسنا بأنها كانت عالقة في المطر.

وصلت كاتي بيري، واستطاعت في لحظات أن تجعل الحضور ينتبهون إليها، وبدت وكأنها ثريا في ثلاث طبقات من الشموع المضيئة المحيطة بفستانها الموسكينو الفضي، وعلى الرغم من أنها كانت وحيدة دون خطيبها اورلاندو بلوم Orlando Bloom، إلا أن كاتي كانت أكثر من كافية لاصطياد المتحمسين لها.

وأخيرًا، ظهرت أميرة البوب ​​ليدي جاجا بأربعة أشكال مختلفة أثناء وصولها، بفستانها البرتقال التي تخلصت منه وظهر فستان آخر أسفله، باللون الأسود ثم أخر باللون الأحمر ، والذي سرعان من تجردت منه هو الآخر أمام الحشد الكبير من جمهور الحفل، لتظهر بالملابس الداخلية - بما في ذلك حمالة صدر سوداء، وكعب عالي للغاية، بالإضافة إلى نظارة شمسية كبيرة وهاتف ضخم.