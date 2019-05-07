هل تتفوق ديبيكا بادوكون على نفسها في «Met Gala» لعام 2019؟.. شاهد إطلالتها السابقة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عندما تكون في أحد المدعوين الذين توجه لهم الدعوات بأكبر مناسبات الموضة في مدينة نيويورك، فإنك لا تجرؤ على التهاون في إطلالتك، خاصة إذا كنت نجما يُشار إليه بالبنان وينتظر محبوه طلعته عليهم واطلالته تلك.

وعلى ذلك، لم تخيب الأيقونة السمراء والنجمة ديبيكا بادوكون رجاء جمهورها كلما شاركت في أحداث فنية كبيرة تمثل تجمع عالمي، ومثال على هذا الأمر الاطلالة الأخيرة لها في الحفل المرموق بمهرجان “ميت جالا 2018”، فـ الأناقة لا تفارقها، حيث ظهرت في كل المناسبات والحفلات بكامل أنوثتها، بفساتين من أروع المصممين.

في الحدث الذي أقيم في 2018، تألقت ممثلة “تشاباك” قد بأبهى الإطلالات، وارتدت ثوبًا أحمر مذهلًا بكتف واحد مشفوف من أعلى الفخذ، مع الاستعانة بطاقم مجوهرات بسيط لكنه أنيق وزوج من الأقراط، حتى إن صديقها آنذاك، والآن زوجها، الممثل رانفير سينغ كان قد ابدى اعجابه الكبير بمظهرها.

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ديبيكا بادوكون تظهر في حفل ديبيكا بادوكون للعام الثالث على التوالي

وفي حالة حضور ديبيكا لحفل Gala Met السنوي لهذا العام فسيكون هذا هو الظهور الثالث لها في حفلات Gala Met للعام الثالث على التوالي، منذ ظهورها في الحفل السنوي الشهير للمرة الأولى في عام 2017 وقبل إصدارها لأول أفلامها في هوليوود ” Cage Xander of Return: XXX”.

وقد أشار تقرير أن حفل Gala Met في هذا العام سيشهد أيضا ظهور نجمة هندية أخرى وهي بريانكا شوبرا والتي من المرجح أن تقوم بحضور الحفل بصحبة زوجها المغني الأمريكي الشهير نيك جوناس

ارتدت ديبيكا الثوب الأحمر المذهل في حفل Met Gala في العام الماضي(2018)، بينما لم نسمع حتى الآن لا من وسائل الإعلام، أو من مصادر مقربة منها، ما الذي سترتديه على السجادة الحمراء هذا العام، لذلك نستعرض إليك آخر إطلالاتها السابقة في Met Met Gala في مدينة نيويورك