انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة الممثلة المصرية محسنة توفيق عن 79 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 7 مايو 2019 05:51 مساءً - أعلنت نقابة الفنانين في مصر وفاة الممثلة محسنة توفيق، في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الاثنين، عن عمر ناهز (79 عاماً).

وأضافت النقابة في صفحتها بموقع فيسبوك أن جنازة الفنانة الراحلة ستشيع بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة في القاهرة.

كما نعاها عدد من الفنانين والفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن رحيلها واكب أول أيام شهر رمضان.

وكتبت الممثلة منة شلبي في تغريدة على موقع تويتر: "مع السلامة يا بهية يا حلوة ياللي كلك طيبة وموهبة وصدق.. ربنا يرحمك بقدر ما أعطيتينا وعلمتينا".

من جهتها قالت وزارة الثقافة في بيان لها: "إن الإبداع الدرامي فقد أحد علاماته، التي تميزت بالأداء الفني الصادق".

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والفنانة الراحلة شقيقة الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة باسم "أبلة فضيلة".

ولدت محسنة توفيق في ديسمبر 1939، وبدأت مشوارها الفني مبكراً مع المسرح المدرسي، قبل أن تتخرج في كلية الزراعة.

قدمت العديد من المسرحيات منها "مأساة جميلة" و"منين أجيب ناس" و"حاملات القرابين"، وفي مجال الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات "الكعبة المشرفة" و"الشوارع الخلفية" و"أم كلثوم"، وغيرها، لكن يبقى دورها في "ليالي الحلمية" الأكثر تأثيراً لدى المشاهدين المصريين والعرب.

أعمالها في السينما رغم قلتها كانت مميزة وتركت بصمة راسخة، خاصة أن معظمها جاء مع مخرج كبير مثل يوسف شاهين الذي قدمها في "العصفور" و"الوداع يا بونابرت" و"إسكندرية ليه".

نالت جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2012، وكان آخر تكريم لها من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في فبراير الماضي.