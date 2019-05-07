“خمسة ونص” في الصدارة وهذه رسالة معتصم النهار

متابعة بتجـــــــــــرد: يحقق مسلسل “خمسة ونص” للنجوم نادين نسيب نجيم، معتصم النهار وقصي خولي نجاحًا لافتًا بعد عرض أول حلقتين منه عبر الفضائيات العربية.
وبعد تصدّر العمل المرتبة الأولى في “الترند التويتري” بعدد من البلدان العربية، وجّه النجم السوري معتصم النهار رسالة خاصة إلى الجمهور، شكرهم فيها على متابعتهم للعمل ودعمهم فكتب بتغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “بشكر الجميع على كل المحبة والدعم مع انطلاق أول حلقات خمسة ونص..يارب يكون على قد المستوى وينال الإعجاب رمضان كريم”.
ويشارك في مسلسل “خمسة ونص” الى جانب معتصم ونادين وقصي نخبة من النجوم من لبنان وسوريا، والعمل هو من تأليف إيمان السعيد، إخراج فيليب أسمر.
تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”،صدرت منذ أيام بصوت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب وحققت رواجًا واسعًا في لبنان والبلدان العربية.
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