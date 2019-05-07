“ترامب” يسرق مركزًا تجاريًا…. وفيديو يفضح العملية

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الشرطة الأسترالية فيديو التقطته كاميرات المراقبة أظهر لصاً وهو يقتحم مركزًا تجاريًا وهو يرتدي قناعاً لوجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وبحسب الفيديو الذي نشرته شرطة كوينزلاند، فقد ظهر اللص وهو يسرق أجهزة الكترونية من محل تجاري، ولكن اللافت هو أن القناع سقط عن رأسه فظهر وجهه أمام الكاميرات في المتجر الكائن في ستراثبين، بالقرب من بريسبان. كذلك، فقد أقدم الرجل على تحطيم زجاج متجر مجوهرات وسرق المجوهرات المعروضة.

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