تعرف إلى هويّة صاحب كوب القهوة الذي ظهر في حلقة “صراع العروش”

متابعة بتجــــــــــرد: ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي يوم الإثنين بخطأ فنيّ فادح ضمن الحلقة الرابعة من الموسم الأخير لصراع العروش، اذ رصد المشاهدون كوب قهوة يحمل العلامة التجارية “ستاربكس” أمام الممثلة إميليا كلارك، خلال مأدبة احتفالية بهزيمة “ملك الليل”.

وبعد ان أشعل الكوب البلاستيكي الإنترنت، ردّ الحساب الرسمي لـGame Of Thrones على الحادثة بتغريدة ممازحة جاء فيها:” أخبار من وينترفيل.. كوب اللاتيه الذي ظهر في الحلقة كان خطأً… دينيرس قد طلبت كوب شاي بالأعشاب”.

أما بيرني كولفيلد وهي واحدة من المنتجين التنفيذيين للمسلسل العالمي الذي تنتجه شبكة “HBO” قدّمت اعتذاراً لمحبي المسلسل، وأعلنت خلال حديث صحفي ان مصممي الديكور والمسؤولين عن القطع والأدوات المستخدمة في المسلسل يتحملون المسؤولية بنسبة ألف في المئة.

من جهة أخرى، رصد عشاق مسلسل Game of Thrones الممثلة صوفي تيرنر وهي تحمل كوب ستاربكس في صورة من كواليس التصوير الى جانب الممثلة بيلا رامزي.