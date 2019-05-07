ابن هاري وميغان ماركل سيتميّز عن أقاربه.. للمرّة الأولى في تاريخ العائلة الملكية

متابعة بتجـــــــــرد: استقبل دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل مولودهما الأول، وبدأت على الفور التكهنات والتحليلات حول مركز الطفل الملكي الجديد.

ووفق وسائل الإعلام البريطانية، نجل الأمير هاري سيكون أول ملكي يتأهل للحصول على جواز سفر بريطاني وأميركي معاً، وبهذه الحالة قد يكون ملزماً أيضًا على دفع الضرائب الأميركية.

أما السبب فيعود الى ان ابن هاري وميغان الذي يحتل المرتبة السابعة لتولي العرش وهو ابن الحفيد الثامن لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، من والدٍ بريطاني وأمٍ أميركية.

ويحمل بطبيعة الحال الجنسية البريطانية تلقائياً بسبب جنسية والده، ولأن ميغان أميركية لدى ابنها الحقّ الكامل بالحصول على الجنسية لكن هذا قد يعني أنه يتعين عليه أن يدفع ضرائب في يوم من الأيام.

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إذ ان القانون بالولايات المتحدة يفرض الضرائب على المواطنين الأميركيين حتى لو كانوا يعيشون في دول أجنبية.

وذهب البعض الى أبعد ذلك، ورجّحوا أن الطفل الملكي هو أول طفل في العالم يمكنه أن يصبح ملكاً لبريطانيا ورئيسا للولايات المتحّدة.

ولكي يصبح هذا التحليل حقيقة واقعة، سيحتاج هاري وميغان إلى تسجيل الولادة في قنصلية أميركية.