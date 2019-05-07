شكران مرتجى تفتتح “مسافة أمان” بصوتها

متابعة بتجـــــــــرد: افتتحت الممثلة شكران مرتجى المسلسل السوري “مسافة أمان” الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

شكران مرتجى ستكون حاضرة في المسلسل بصوتها فقط فهي الراوية التي ستعبر عن حالة كل شخصية في المسلسل كما أنها ستضع المشاهد في أجواء أحداث المسلسل.

الجدير ذكره أن شكران مرتجى تشارك في العديد من الأعمال التي ستعرض خلال شهر رمضان ومن بينها “ترجمان الأشواق”، “باب الحارة ج 10″، “بقعة ضوء 14″، “سلاسل ذهب”، “مسافة أمان” بالإضافة إلى برنامج مسابقات مع الفنان سيف الدين سبيعي بعنوان “سيف وشكران والملايين برمضان.