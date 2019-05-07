رونالدو يفتتح فندقه الخاص في هذه الدولة العربية – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: كشف نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن افتتاح فندقه الجديد في المغرب العربي.
فقد نشر لاعب فريق يوفنتس صوراً له من موقع بناء الفندق في منطقة مراكش المغربية بالقارة الإفريقية، وقد كان برفقة حبيبته جورجينا رودريغيز وابنه.
ويندرج الفندق الجديد في مراكش ضمن سلسلة فنادق “بيستانا” البرتغالية التابعة لكريستيانو رونالدو، وأعلن الـ”دون” أن الفندق من المقررّ أن يفتتح رسمياً بحلول عام 2020.
وعلّق كريستيانو رونالدو على المنشور كاتباً: “زيارة الى موقع Pestana CR7 Marrakech المستقبلي، الذي سيفتتح في أوائل عام 2020، وهو فندقنا قيد الإنشاء والأكثر إثارة”.
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